. Пропавшую в Иркутске 18-летнюю Амину Маджидову нашли живой

В Иркутске сотрудники полиции нашли пропавшую 18-летнюю Амину Маджидову. После обращения в дежурную часть мамы девушки, наружным нарядам полиции передали ориентировку с приметами разыскиваемой. Сотрудники уголовного розыска и участковые установили круг общения девушки и стали проверять ее местонахождение. Пропавшую обнаружили в гостях у знакомого. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Амина Маджидов пропала 9 января. Она ушла из дома на улице Ленской. Семье девушка сказала, что идет в аптеку за лекарством. После ухода студентка перестала выходить на связь. Полицейские выяснили, что она забрала с собой все свои документы и заблокировала личные страницы в социальных сетях.