. Путин поручил решить вопрос лекарственного обеспечения участников спецоперации

Президент России Владимир Путин дал перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Мероприятие состоялось 7 декабря 2022 года.

Российский лидер поручил главе кабмина Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос развития производства протезов и комплектующих изделий к ним с целью обеспечения медицинскими изделиями граждан с ампутированными конечностями, в том числе пострадавших при проведении специальной военной операции.

Также он поставил задачу принять меры по обеспечению систем здравоохранения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для лечения инфекционных заболеваний.