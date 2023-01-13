. Путин поручил решить вопрос лекарственного обеспечения участников спецоперации
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Путин поручил решить вопрос лекарственного обеспечения участников спецоперации

Путин поручил решить вопрос лекарственного обеспечения участников спецоперации

Президент России Владимир Путин дал перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Мероприятие состоялось 7 декабря 2022 года.

Российский лидер поручил главе кабмина Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос развития производства протезов и комплектующих изделий к ним с целью обеспечения медицинскими изделиями граждан с ампутированными конечностями, в том числе пострадавших при проведении специальной военной операции.

Также он поставил задачу принять меры по обеспечению систем здравоохранения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для лечения инфекционных заболеваний.

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По материалам: pnp.ru

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