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Путин поручил улучшить механизмы общественного контроля на выборах

Путин поручил улучшить механизмы общественного контроля на выборах

В России обсудят вопросы усовершенствования механизмов общественного контроля на выборах. О таком распоряжении Президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщается на сайте Кремля.

Доклад по этой теме будет представлен главе государства до 1 июля 2023 года.

«Администрации Президента Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации [Татьяной Москальковой] рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе", — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения, помимо Москальковой, назначены первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Между тем, как сообщила «Парламентская газета», Путин распорядился рассмотреть предложения Совета по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминацию в отношении россиян, проживающих за рубежом. Такое поручение он дал Госдуме совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

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По материалам: pnp.ru

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