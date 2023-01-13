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Путин поручил установить оборотные штрафы за утечку данных

Путин поручил установить оборотные штрафы за утечку данныхПутин поручил к 1 июля установить оборотные штрафы для компаний за утечку данных

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечку персональных данных россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.

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По материалам: lenta.ru

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