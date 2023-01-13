. Расширение границ и укрепление суверенитета: итоги минувшего года

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее итоги подводить рано, но уже сейчас эксперты заявляют, что СВО не только позволила предотвратить нападение Украины и НАТО на Россию, но и защитить суверенитет, расширить границы страны и обеспечить сухопутный коридор в Крым. Ruposters рассказывает, зачем России нужна спецоперация на Украине и какие результаты принесли ее промежуточные итоги.

Вынужденная мера

Путин, объявляя о начале спецоперации по защите Донбасса, заявил: России не оставили ни единого шанса, чтобы урегулировать вопрос с помощью дипломатии.

"То, что происходит, – вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки [для осуществления дипломатии] по нулям. Честно говоря, я удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу", – сказал президент 24 февраля во время объявления спецоперации на Украине.

Участники праздничного митинга по случаю подписания соглашения о воссоединении ДНР с Россией на территории мемориального комплекса "Саур-Могила"

Эксперты считают, что СВО позволила предотвратить готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России, в том числе при помощи "грязной бомбы". В некотором смысле предположения экспертов подтверждает выступление президента Украины Владимира Зеленского, когда он в феврале 2022 года заявил о желании страны выйти из Будапештского меморандума.

Политолог Павел Данилин, комментируя итоги выступления Владимира Путина на расширенном заседании Минобороны РФ 21 декабря 2022 года, заявил, что спецоперация – была неизбежным шагом.

"СВО – это крайность, на которую пришлось идти, поскольку так сложились условия. Больше терпеть было уже невозможно", – считает Данилин.

Референдумы: все законно

Русские, проживающие в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, сделали свой выбор на референдумах, проведенных Россией. Вопреки недоверию и прогнозам Запада, явка везде была крайне высокая: ДНР – 97,51%, ЛНР – 94,15%, Запорожская область – 85,40%, Херсонская область – 76,86%.

Примечательно, что результаты в ДНР и ЛНР превысили даже показатели 2014 года, когда жители на тот момент еще Донецкой и Луганской областей Украины голосовали на референдумах о независимости. Тогда в Донецкой области проголосовали 89,7 процента жителей, а в Луганской области – 96,2 процента.

В Донбассе празднуют исторический момент — возвращение на Родину

Главный и неоспоримый результат референдумов - более пяти миллионов русских стали гражданами России. Референдумы о вхождении новых территорий в состав РФ стали сигналом Западу и США: России все равно, признают ли они результаты референдумов.

"Что же касается угроз признания или непризнания результатов на международном уровне – кажется, этим людям, а это почти пять миллионов людей, это совершенно неважный вопрос. Для них самое главное – что они через короткое время будут жить в абсолютной безопасности, без унижений, угроз и смертей", – считает политолог Алексей Мартынов.

Член Общественной палаты РФ, эксперт Ассоциации НОМ Марина Проскурнина считает, что референдумы о присоединении к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей дали людям определенность, которую они ждали восемь лет.

"Люди уже сделали свой выбор ради будущего своего и своих детей, ради жизни. Референдумы закрепили определенность, которой так не хватало все эти долгие восемь лет", - заявила эксперт.

Приросла территориями

Помимо того, что русские вернулись в Россию, площадь страны увеличилась более чем на 100 тысяч кв. километров. Площадь новых территорий, вошедших в состав РФ, почти в четыре раза больше Крыма, в пять раз больше Израиля или Словении и в три раза больше Бельгии. Если сравнивать площадь ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, то их общая территория в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии.

Кроме того, новые территории - это больше, чем Россия приобрела по итогам Русско-турецкой войны, Советско-финской войны и ВОВ.

Американское издание The Washington Post подсчитало, что Россия после воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями получила контроль над полезными ископаемыми и промышленными мощностями на сумму более чем 12 триллионов долларов. Вхождение новых регионов в состав России даст возможность максимально эффективно реализовать их экономический потенциал.

Явка на референдуме в ЛНР составила 94,15%

"Главное приобретение – люди. В условиях санкций и обрушившейся торговли с ЕС особое значение приобретает не только поворот на Восток (на него уйдет доброе десятилетие), сколько емкость внутреннего рынка. Номинально на территориях проживают 6,15 млн новых граждан", – цитирует экономиста Ивана Лизана "Украина.ру".

Контроль за Азовским морем

С сентября 2022 года Россия единолично контролирует акваторию Азовского моря. Теперь Азовское стало внутренним морем Российской Федерации, что имеет стратегическое значение для безопасности страны. Таким образом, можно сказать, что Россия сорвала планы Запада по созданию базы ВМФ в Бердянске, которые несли угрозу Керчи, Ростову-на-Дону и Крымскому мосту.

"Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Это такой значимый результат для России, это серьезный вопрос. Чего уж там греха таить. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – сказал Владимир Путин в ходе встречи с членами совета по правам человека при президенте РФ.

Однако российский лидер всегда подчеркивает, что самым главным были и остаются люди, проживающие на новых территориях.

Неоспоримое преимущество в контроле за Азовским морем отметил и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", — перечислил Шеремет.

Волонтеры Луганска в итоговый день референдума провели молодежную акцию "С Россией навсегДА!"

"Сухопутный коридор" в Крым

Также один из важнейших результатов СВО – "сухопутный коридор" в Крым, который связывает его с остальными регионами России. Теперь на территорию бывшего полуострова можно попасть не только по Крымскому мосту, но и по трассе Чонгар – Мелитополь – Мариуполь – Бердянск – Новоазовск. Еще одна важнейшая победа - снята водная блокада Крыма.

Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан подчеркнул, что сухопутный коридор в Крым позволяет разгрузить Крымский мост.

"Это долгожданный сухопутный маршрут в Крым по северному Приазовью, отсутствие которого компенсировалось Крымским мостом. Теперь же этот транспортный коридор снимает часть нагрузки с моста", – отметил эксперт.