. Регина Тодоренко рассказала, как спасала своих детей
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Регина Тодоренко рассказала, как спасала своих детей

Регина Тодоренко рассказала, как спасала своих детей
Ведущая и артистка Регина Тодоренко призналась, с какими проблемами столкнулась во время беременности.   Звезда тревел-шоу «Орел и решка» счастлива в браке. Регина замужем за экс-солистом группы «Smash!!» Владом Топаловым. Пара воспитывает двоих сыновей: Майкла и Мирослава, которого ласково называют Миром. После появления младшего мальчика на свет Тодоренко не стала делать большого перерыва. В августе прошлого года она стала участницей шоу «Ледниковый период», где демонстрировала сложные элементы.  Она рассказала, что ей пришлось нелегко в жизни из-за сколиоза. Врачи даже не верили в то, что Тодоренко сможет стать матерью, над чем звезда теперь только смеется. Исполнительница хита «Часовые пояса» приложила все усилия для здорового материнства. «В обе беременности я регулярно занималась йогой и плаванием (почти каждый день). На восьмом-девятом месяце проплывала 1 километр каждый день», — уточнила Регина.
Молодая мать выстроила свой график в зависимости от кормления малыша. Вместе с тем, избранница поп-звезды пользуется поддержкой помощников. «С детками помогают все: бабушки, администраторы, съемочная команда и, конечно же, наша прекрасная няня», — пояснила блогерша.  Регина очень переживает за Романа Костомарова. За жизнь фигуриста борются врачи Коммунарки. У него диагностированы левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом, а также сепсис и интоксикация организма. «Роман Сергеевич сейчас борется за жизнь! Он сильный, я точно знаю! Молюсь. Мы все с тобой, чемпион!» — добавила Тодоренко. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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