. Риту Дакоту пригласили на юбилей экс-свекрови

Певица Рита Дакота воссоединилась с Владом Соколовским, с которым развелись в 2018 году, на юбилее его мамы. Рита Дакота вместе дочерью Мией покинула Москву и улетела в Сочи. Артистка решила немного отдохнуть в Красной поляне, а заодно дать возможность наследнице провести время с отцом – Владом Соколовским. Как оказалось, бывший муж певицы находится в городе-курорте со своей большой семьей – там они отмечают день рождения его мамы Ирины (11 января ей исполнилось 70 лет).Дакота и Соколовский с большим скандалом развелись в 2018 году, но через пару лет сумели оставить в прошлом обиды и претензии друг к другу и вновь начать общаться. С радостью встретились они и в Сочи, причем многие подписчики Риты, посмотрев ее «сторис», решили, что артисты даже живут вместе в загородном доме.Певица похвасталась, что обосновалась в особняке с пятью спальнями, просторной гостиной с камином, большой обеденной зоной и стильным новогодним декором, в котором также есть баня, сауна, купель и терраса с потрясающим видом на горы. «Смотрите, какой у нас дом. Мы прилетели к бабушке Ире на юбилей. Мы живем вот в таком красивенном доме вот с таким видом, вот с таким папой, вот с такой елкой и вот с таким камином», — с восторгом сообщила участница «Фабрики звезд».Между тем у Соколовского уже есть новая возлюбленная Ангелина Суркова и еще один ребенок — сын Дэвид, появившийся на свет в прошлом марте. Не одинока и Дакота. Вот уже два года Рита встречается с клипмейкером Федором Белогаем, с которым познакомилась в США, когда он снимал видео для одной из ее песен.