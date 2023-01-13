. Росавиация сообщила о планах на изъятие участков для строительства аэропорта в Бодайбо
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Росавиация сообщила о планах на изъятие участков для строительства аэропорта в Бодайбо

Росавиация сообщила о планах на изъятие участков для строительства аэропорта в Бодайбо

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о планах на изъятие участков в городе Бодайбо в Иркутской области. Участки изымут для государственных нужд в целях реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса», сообщается на сайте Росавиации.

Размещение объекта предусмотрено схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных трасс федерального значения. Границы зоны, где планируют изъять участки, установили документацией по планировке территории. В настоящее время выявляют собственников недвижимости. Опубликовали список участков для изъятия:


улица Пионерская, 1;



улица Пионерская, 4;



улица Пионерская, 6;



улица Пионерская, 8;



улица Пионерская, 14;



улица Пионерская, 16/2;



улица Пионерская, 18;



улица Первомайская, 37;



улица Первомайская, 39;



улица Первомайская, 41;



улица Первомайская, 43;



улица Первомайская, 65;

Кроме того, изъятию подлежит также участок без адреса — 38:22:000074:34 (улица Первомайская). Подать заявление об учете прав на недвижимость, а также ознакомиться с проектом межевания территории можно по адресу: Бодайбо, улица Аэропортовая, 29.

На итоговой пресс-конференции в конце 2022 года губернатор Иркутской Игорь Кобзев сообщал, что областиреконструкция аэропорта Бодайбо начнется в 2023 году. Ранее в Иркутской области проходил конкурс на строительство аэропорта. Реконструкция аэропортового комплекса в Бодайбо предусмотрена проектом «Развитие региональных аэропортов». Проектно-сметная документация аэропорта выполнена за счет средств инвестора (АО "ЗДК «Лензолото»). Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено 9 апреля 2022 года.

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По материалам: irk

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