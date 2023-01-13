. Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу

Москва может снова начать поставлять электроэнергию в страны Евросоюза, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на прогноз "Системного оператора", диспетчера энергосистемы. Экспорт в Финляндию и Прибалтику может составить в нынешнем году 6 млрд кВт•ч, или около половины всех возможных поставок.

Монопольный экспортер электроэнергии "Интер РАО" не исключает восстановления продаж в Евросоюз в будущем. Аналитики считают, что учет маловероятных объемов экспорта нужен для увеличения "бумажного" спроса на энергомощность для поддержания ее цены на высоком уровне. Также это поможет не закрывать простаивающие электростанции.

"Системный оператор" может учесть в схеме и программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023–2028 годы объемы экспорта электроэнергии из РФ в ЕС, хотя поставки туда не идут с весны 2022 года из-за невозможности денежных расчетов на фоне санкций. Прогноз по экспорту составлен на основе данных "Интер РАО".

В то же время общий объем зарубежных поставок в 2023 году упадет до 12,9 млрд кВт•ч, это выше показателя за пандемийный 2020 год. Предполагаемый экспорт в страны ЕС - около 49% от общего объема продаж в нынешнем году. Рассматриваемые поставки в Финляндию с 2023 по 2028 год составят 24 млрд кВт•ч. В Латвию, Литву и Эстонию экспорт продолжится до 2025 года и достигнет примерно 6,7 млрд кВт•ч. С 2026 года поставки странам Балтии прекратятся. Это связано в намерением Прибалтики выйти из энергокольца БРЭЛЛ (объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву).

В России потребление мощности в российской энергосистеме 10 января достигло 163,52 ГВт при среднесуточной температуре минус 19,7 градуса, что стало новым историческим рекордом.