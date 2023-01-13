. Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей

«Ъ»: лесопромышленные компании могут потерять 3 млрд рублей из-за роста арендных платежей

Из-за увеличения ставки по арендным платежам за пользование лесом российские лесопромышленные компании могут потерять несколько миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ». Участники рынка жалуются, что столкнулись с угрозой дополнительного ухудшения ситуации в секторе.

Правительство проиндексировало арендную ставку в 2023 году на 6 процентов, хотя до этого обсуждался уровень в 3,9 процента. Предполагается, что в 2024 году рост ставки также составит 4,7 процента, а в 2025 году – 4 процента. Всего за три года повышение к уровню 2022 года составит 15 процентов.

Участники лесной отрасли после совещания с представителями властей Архангельской, Волгодской и Костромской областей приняли решение коллективно обратиться к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой ввести мораторий на повышение ставок арендной платы после 2023 года. Такие намерения они объясняют падением объемов лесозаготовки, проблемами со сбытом продукции на зарубежные рынки и нехваткой железнодорожного транспорта.

«Мы весь 2022 год обращались в правительство с просьбами поддержать ЛПК [лесопромышленный комплекс — прим. «Ленты.ру»], который, особенно на Северо-Западе РФ, находится в тяжелой ситуации. Это связано с рядом причин, в том числе с отказом от закупок традиционных зарубежных клиентов и с отсутствием свободного железнодорожного состава — продукцию сложно доставить на другие рынки. Предприятия отрасли испытывают большие трудности, еле сводят концы с концами»,— отметил в ходе совещания зампред областного собрания Архангельска Александр Дятлов.

Увеличение платежей за аренду лесных территорий обойдется крупным лесопромышленным предприятиям в десятки миллионов рублей, но станет наиболее чувствительным для малого и среднего бизнеса. По словам руководителя группы компаний «Титан» Алексея Кудрявцева, для компании дополнительная нагрузка составит около 50 миллионов рублей. В целом по России эта сумма может составить около трех миллиардов рублей.

При этом на совещании в декабре с главой Минэкономики Максимом Решетниковым обсуждались планы по изменению схемы расчетов арендных платежей таким образом, чтобы с 2023 года они определялись фактической заготовкой леса. «Но теперь неясно, когда будет принято это решение и будет ли оно принято вообще»,— отмечают участники отрасли.

В то же время в Рослесинфорге отметили, что плата за использование лесов, в том числе за заготовку древесины, в России в несколько раз ниже, чем в других крупных регионах заготовки, в том числе в США, Канаде и ЕС. Индексация ставки арендных платежей также происходит постепенно и не превышает прогнозируемых центральным банком уровня инфляции в 5-7 процентов на 2023 год.

В прошлом году производители древесины столкнулись с падением экспорта на 10 процентов по сравнению с 2021 годом. Это связано с западными санкциями и кризисом на азиатском рынке недвижимости.

