Годовая инфляция во Франции в декабре 2022 года замедлилась до 5,9 процента

В последний месяц 2022 года рост цен во Франции замедлился с 6,2 процента — до 5,9 процента. Об этом сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee), соответствующий отчет опубликован на сайте организации.

Главным драйвером инфляции в декабре стали продукты питания, прибавившие в цене 12,1 процента, как и в ноябре. Сильнее всего увеличились темпы роста цен на яйца и молочные продукты (16,9 процента), мясо (14 процентов), хлебобулочные изделия (12 процентов), а также сахар и сладости (9,5 процента).

Рост стоимости энергоносителей, которые за прошлый год резко подорожали, наоборот, затормозился — с 18,4 до 15,1 процента в месячном выражении. Также замедлился рост цен в сегменте услуг — 2,9 процента против 3 процентов в ноябре.

Замедление роста цен было также зафиксировано в США. В декабре годовая инфляция снизилась до 6,5 процента в годовом выражении, обновив минимум с октября 2021 года (тогда было 6,2 процента).

Между тем, в России по итогам 2022 года инфляция составила 11,9 процента. В сегменте продовольственных товаров опережающими инфляцию темпами подорожали огурцы (на 13 процентов) и помидоры (на 12,9 процента) в годовом выражении. Стоимость плодоовощной продукции выросла в среднем на 6,5 процента. В начале текущего года рост цен в стране может составить около пяти процентов, отмечал в ноябре президент Владимир Путин.