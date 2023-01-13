. СК проводит проверку по факту обнаружения свалки отходов лесопиления в Ленинском округе
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СК проводит проверку по факту обнаружения свалки отходов лесопиления в Ленинском округе

Следственный комитет в Иркутске проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи СК выехали на территорию земельного участка на улице Полярной в Ленинском округе Иркутска, где в большом количестве обнаружены отходы лесопиления и деревообработки. Установлено, что в указанном месте работает лесоперерабатывающее предприятие.

«В рамках доследственной проверки опрашивают должностных лиц комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска, которые при муниципальном земельном контроле в результате небрежного отношения к своим обязанностям допустили несанкционированное размещение отходов лесопиления на указанном участке», — говорится в сообщении СК.

Следователи изучают документацию, выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверку в связи с сообщением о незаконном складировании отходов лесопиления также проводит прокуратура.

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По материалам: irk

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