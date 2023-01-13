. Стала известна самая продаваемая игрушка

Давно забытый герой обрел вторую жизнь. На маркетплейсах отмечают рост заказов на игрушку, которая впервые появилась на прилавках в советское время. Больше чем в два раза выросли продажи Чебурашки, героя повести Эдуарда Успенскогго, культового мультфильма Романа Кочанова и персонажа нового фильма Дмитрия Дьяченко. Как сообщает пресс-служба «Я.Маркет», с конца декабря в поисковых запросах слово «чебурашка» стало встречаться гораздо чаще. За десять дней праздников количество заказов на игрушку выросло в 2,5 раза. При этом речь идет не только об фигурках, хотя они сейчас на пике популярности. Приобретают также пазлы, книги и другие вещи с изображением ушастого существа, пишет «Комсомольская правда». В сервисе считают, что интерес к персонажу вырос на фоне выхода нового фильма с героями произведения Успенского. Известно, что за каникулы картина приобрела статус самой кассовой в истории российского кино. Она собрала в прокате 3,1 млрд рублей и побила рекорд другого российского кинохита «Холоп», который в 2019 году заработал 3 млрд. Кинокритики писали разное, однако уже понятно, что кино зрителю понравилась. В 2021 году сам лопоухий герой отметил свое 55-летие. Книга вышла в далеком 1966 году. Во многом популярность Чебурашки определило его экранное воплощение в исполнении режиссера Романа Кочанова и художника Леонида Швацмана. Именно на «Союзмульфильме» персонаж обрел тот законченный облик, который нам хорошо знаком. Писатель описывал Чебурашку как зверька наподобие лемура. И у первой куклы даже был хвост, но он постоянно мешал при съемках, фигурка падала, — в итоге от «атавизма» решено было отказаться.