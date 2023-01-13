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Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину

Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на УкраинуПравительство ФРГ может разрешить поставку танков Leopard на Украину на следующей неделе

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard. Такое решение могут принять на встрече министров обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух чиновников из Германии.

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Германии Кристин Ламбрехт также встретятся в Берлине 19 января. Неизвестно, будут ли они обсуждать поставки танков.

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По материалам: lenta.ru

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