. Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину

Правительство ФРГ может разрешить поставку танков Leopard на Украину на следующей неделе

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard. Такое решение могут принять на встрече министров обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух чиновников из Германии.

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Германии Кристин Ламбрехт также встретятся в Берлине 19 января. Неизвестно, будут ли они обсуждать поставки танков.