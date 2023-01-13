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Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова

Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Татьяна Кравченко решила подать в суд на скандального актера Стаса Садалького. В начале января Татьяна Кравченко по неизвестным причинам пропустила спектакль в Петербурге. На сцену артистка должна была выйти со Стасом Садальским. Артист заявил, мол, инцидент произошел из-за пристрастия коллеги к спиртному… Татьяна Эдуардовна крайне возмущена обвинениями Садальского. Более того, она жаждет наказать обидчика по всей строгости закона. «Неправда, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал — чудовищная ложь и подстава!» — негодует 69-летняя звезда «Сватов». К слову, сейчас со Стасом Садальским собирается разбираться в суде директор и «Ленкома» Марк Варшавер. Ранее эпатажный актер сообщил о якобы увольнении Александры Захаровой.
«То, что Садальский говорил относительно нашего театра — чудовищная ложь. То, что он говорит обо мне — подлый и оскорбительный бред. Я больше не выйду с ним на сцену. Такая же оскорбительная ложь касается директора „Ленкома“ Марка Борисовича Варшавера, которого я уважаю и знаю много лет. Про увольнение Саши Захаровой я не могла рассказать, потому что ее никто не увольнял. Она работает», — заверила Кравченко «КП». Сам Станислав Юрьевич ничего не боится и уверяет, мол, говорит только правду. «Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой «Ленкома», не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи! Тяжело и муторно было всем, особенно молодым партнерам. Обидно зрителям. Артистка не приехала. Все волновались, жива ли Кравченко. А ей было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум!» — сетовал он в личном блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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