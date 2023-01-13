. Татьяна Навка молится за Романа Костомарова
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Татьяна Навка молится за Романа Костомарова

Татьяна Навка молится за Романа Костомарова
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о состоянии спортсмена. Известная фигуристка, как и все близкие Романа, очень волнуется за его состояние. Фигуриста Романа Костомарова, находящегося в тяжелом состоянии в больнице, поддерживают в эти дни и друзья, и коллеги, и поклонники. Среди тех, кто переживает за спортсмена особенно сильно, — Татьяна Навка: именно в паре с ней Роман Костомаров стал в 2006 году олимпийским чемпионом.
Татьяна признает, что нынешнее состояние ее бывшего партнера внушает опасения, и призывает всех неравнодушных молиться за его здоровье. «Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — приводит слова фигуристки издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Sport24.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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