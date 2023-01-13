. Татьяна Навка опубликовала фото с дочками в честь «нестандартного праздника»

Фигуристка Татьяна Навка посвятила публикацию Старому Новому году, который она встречает на гастролях в Дубае. Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка воспитывает дочерей от двух браков — Сашу Жулину и Надежду Пескову. В канун Старого Нового года спортсменка поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена с повзрослевшими наследницами. Татьяна Навка и ее дочери очень похожи. У всех троих красивые глубокие глаза, длинные волосы цвета льна.«Один из моих любимых стандартных нестандартных праздников. Старый Новый Год. Для меня это праздник семейный и желанный, потому что уже нет напряжения, связанного с шоу. Не надо торопиться, бежать и беспокоиться, простое тихое и семейное время. Пожелания остаются такими же, просто их становится в два раза больше!» — написала под фото Татьяна Навка. В этой же публикации Татьяна Навка призналась, что главным ее желанием сейчас является выздоровление Романа Костомарова — ее партнера по фигурному катанию. Спортсмен сейчас находится в реанимации с пневмонией. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое и отказываются давать прогнозы. «Но самое мое главное желание на данный момент, чтобы Рома Костомаров поправился. Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье», — добавила Татьяна Навка.