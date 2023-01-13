. Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по Трампу
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Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по Трампу

Twitter не нашел вмешательства «российских ботов» в расследование по ТрампуTwitter не нашел в 2018 году вмешательства «российских ботов» в расследование по Трампу

Компания Twitter не нашла в 2018 году вмешательства «российских ботов» в расследование по деятельности бывшего тогда президентом США Дональда Трампа. Об этом написал в одноименной социальной сети американский журналист Мэтт Таиби.

Он сослался на внутреннюю переписку компании, в которой речь идет о попытке «российских ботов» повлиять на отношение общественности Соединенных Штатов на расследование дела о связях главы государства с Россией.

Таиби указал, что представители Twitter «были возмущены, не найдя свидетельств российского влияния». Он добавил, что компания уведомила политиков и прессу о том, что у них нет подобных данных, а также о том, что аккаунты, в отношении которых производилось расследование, не являются российскими. Однако эти предупреждения были проигнорированы.

Ранее, 4 января, сообщалось, что социальная сеть Twitter не обнаружила у себя признаков манипулирования общественным мнением США со стороны России, однако под давлением общественности решила в редакционной политике руководствоваться мнением американских спецслужб.

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По материалам: lenta.ru

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