. У собак и кошек могут появиться лекарства для зубов и эффективная анестезия

Закон об упрощенной регистрации медицинских препаратов в качестве ветеринарных рассчитывают принять в весеннюю сессию

Фармацевтические компании смогут зарегистрировать лекарства, которые предназначены для лечения людей, в качестве ветеринарных препаратов по упрощенной процедуре. В Госдуме ожидают, что такой законопроект будет принят в весеннюю сессию, то есть до конца июля этого года — дольше откладывать его вступление в силу нельзя, так как он необходим для борьбы с дефицитом препаратов для питомцев. К тексту документа нет существенных замечаний, планируется уточнить только некоторые формулировки. Об этом и других инициативах в сфере защиты животных первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов расскажет в пресс-центре «Парламентской газеты» 13 января.

Зачем это нужно

Ветеринарные врачи имеют право использовать для лечения четвероногих и пернатых только препараты из списка ветеринарных лекарств, в котором около двух тысяч наименований. В то же время для медицинской помощи людям применяют около двадцати тысяч препаратов.

Учитывая, что изначально ветеринарный список составляли для лечения сельскохозяйственного скота, для врачевания домашних питомцев он слишком узкий — ветеринарные аналоги могут быть менее эффективными или их может вообще не быть. «Ведь свиньям и коровам не лечат онкологию, заболевания органов зрения, почек, пищеварительной системы, сердечно-сосудистые заболевания», — сказал «Парламентской газете» автор законопроекта Владимир Бурматов. В ветеринарном списке нет препаратов и для лечения зубов. А для реанимации собак и кошек не хватает таких препаратов, как адреналин, атропин, допамин, норадреналин, лидокоин — все это «человеческие» лекарства, которые не разрешено применять в ветеринарии.





В итоге, добавил депутат, клиникам приходится искать ухищрения, чтобы спасать четвероногих и пернатых пациентов. Например, бывает, что ветеринарные врачи хранят нужные препараты якобы для себя. Или открывают аптеку с нужными лекарствами в соседнем помещении, регистрируя ее на другое юридическое лицо, и отправляют хозяев заболевших животных за нужными таблетками туда.

Поэтому Владимир Бурматов внес в Госдуму поправки в Закон «Об обращении лекарственных средств», которые упрощают регистрацию лекарств для лечения домашних животных, если эти препараты уже зарегистрированы в России как медицинские. Производителям будет достаточно представить результаты доклинического исследования препарата для медицинского применения и обзор научных данных о результатах исследований на видах животных, которых собираются им лечить.

По мнению депутата, это должно помочь достигнуть нескольких целей. За счет расширения списка доступных препаратов должен снизиться дефицит лекарств, который возник из-за разрыва цепочек поставок. Также автор поправок рассчитывает, что таблетки и уколы подешевеют из-за повышения конкуренции. Уйдет в прошлое и проблема, когда ветеринарных специалистов толкают на нарушение закона, ставя их перед выбором — спасти жизнь животного или соблюсти все правила, считает парламентарий.

Серьезных замечаний нет

В первом чтении законопроект приняли в апреле прошлого года, но на второе пока не вынесли. Бурматов рассчитывает, что это будет сделано в ближайшее время, так как ни у кого нет существенных замечаний к инициативе. «Мы ждем, что в весеннюю сессию он будет принят. Там вообще никаких препятствий. Единственное, что этот законопроект идет через Комитет по охране здоровья, а не наш комитет, поэтому не мы, а коллеги определяют, когда вынести документ на рассмотрение», — сказал депутат.

Рассмотрение законопроекта не будут затягивать, подтвердил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Он отметил, что в комитете есть некоторые приоритетные законопроекты, которые требуют незамедлительной реакции парламентариев, и в первую очередь рассмотрят их. Но и упростить регистрацию ветеринарных препаратов в нынешних условиях тоже крайне важно, «чтобы отрасль не осталась без лекарств». «Есть потребность профессионального сообщества ветеринаров. Поэтому я думаю, что в течение весенней сессии законопроект уже примет форму закона», — считает парламентарий.

Депутат добавил, что поправки в законопроект ко второму чтению будут, так как есть нюансы, которые нужно обсудить, но изменения будут юридико-технические, возможно, надо будет уточнить некоторые формулировки. «По сути же в закон добавить нечего — он основан на научных фактах, есть достаточная доказательная база. Научно сообщество провело системное исследование, и теперь можно провести законодательную инициативу», — сказал Петров.

Документ должен вступить в силу со дня его опубликования. С этого момента компании смогут подавать заявления для упрощенной регистрации своих препаратов в качестве ветеринарных.