. В ангарской школе №21 из-за вибраций от железнодорожных составов разрушился деформационный шов
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В ангарской школе №21 из-за вибраций от железнодорожных составов разрушился деформационный шов

В ангарской школе №21 из-за вибраций от железнодорожных составов разрушился деформационный шов

В микрорайоне Цементном города Ангарска в рекреации на втором этаже школе №21 разрушился деформационный шов. Это произошло из-за вибраций от регулярно проходящих мимо железнодорожных составов, сообщается на сайте администрации Ангарского городского округа.

12 января в учреждении начнутся ремонтные работы, второй этаж уже перекрыли. Ремонтировать здание будут после окончания занятий. Детей перевели на первый этаж с графиком учебы в две смены: 1—5 классы — с 09:00, 6—9 классы — с 12:00.

Прокуратура города Ангарска организовала проверку по сообщению о разрушении деформационного шва в здании школы. В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдению законодательства в сферах организации учебного процесса, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и градостроительных норм. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований примут меры.

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По материалам: irk

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