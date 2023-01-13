В Балаганске устранили коммунальную аварию, которая произошла 12 января. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутско области Игорь Кобзев.

13 января в 21:00 завершили сварочные работы на месте прорыва водопровода. «Холодное водоснабжение запущено. Идёт заполнение трассы», — написал глава региона.

Из-за коммунальной аварии было отключено водоснабжение части домохозяйств и некоторых социально-значимых объектов. По словам местных жителей, из-за аварии затопило некоторые улицы, и они покрылись льдом. В поселке ввели режим повышенной готовности, ситуацию контролировал Игорь Кобзев. Прокуратура внесла главе Балаганска представление об устранении нарушений закона из-за ненадлежащего содержания муниципального имущества — сетей водоснабжения