. В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Советник Пушилина Кимаковский: ВС России окружают Артемовск, плотно работает артиллерия

Российские военные взяли Артемовск (украинское название Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) в оперативное окружение, в эфире Первого канала заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, вокруг населенного пункта плотно работает российская артиллерия. «Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — подчеркнул он.

В четверг, 12 января, Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России серьезно продвинулись в районе Артемовска. Советник главы республики отметил, что количество обстрелов со стороны украинской армии на донецком направлении уменьшилось. По его словам, это говорит о более эффективной работе российских войск.