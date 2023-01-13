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В гороскопе от Василисы Володиной на 14 января 2023 года знакам зодиака придется проявить осторожность

В гороскопе от Василисы Володиной на 14 января 2023 года знакам зодиака придется проявить осторожность

В астрологическом прогнозе на 14 января 2023 года представителям разных знаков придется быть предельно осторожными. Василиса Володина предостерегает созвездия о надвигающихся трудностях, но и приятных событий будет не меньше.

Василиса Володина поведала Овнам, Тельцам, Близнецам, Ракам о событиях 14 января


Овен

Настало время принимать на свой счет больше ответственности, тем более, если предстоит принимать важные решения. В остальном этот период времени пройдет довольно спокойно. Не лишним будет новая информация по интересующим вопросам. Также это поможет значительно повысить свою квалификацию. В финансовом плане лучше воздержаться от серьезных и дорогостоящих покупок.

Телец

Планирование предстоящих задач – это практически половина успеха, поэтому лучше всего этим заняться в первой половине дня, пока есть немного свободного времени. Близкие люди с пониманием отнесутся к занятости Тельца и не будут отвлекать по пустякам. В семье будет царить гармония, и это придаст некой окрыленности. Во второй половине дня возможны командировки или небольшие путешествия.


Близнецы

Пришло время предоставить себе немного времени на отдых. Начатые дела лучше доводить до конца, потому как в дальнейшем их все равно нужно будет доделать, но это проявится тогда, когда не будет хватать на это времени. Энергию лучше не распылять по пустякам, потому что в скором времени она очень даже пригодится. Вечер лучше провести в тесной, но приятной компании близкого человека, с которым можно поговорить по душам.

Раки

Представителям гороскопа следует ставить перед собой более конкретные цели, потому что лишние телодвижения не только не помогают, а в некотором роде даже и мешают. Иногда следует просто остановиться и прислушаться к своему внутреннему миру и желаниям. Не нужно поддаваться эмоциям, особенно плохим. Иногда следует более открыто вести себя с людьми, и они пойдут на неожиданные, приятные поступки.

К чему приготовиться Львам, Весам, Девам, Скорпионам 14 января


Лев

Близкие и родные люди сильно нуждаются в помощи Львов, им следует проявить максимальное спокойствие и концентрацию. В решении некоторых вопросов не нужно стесняться просить о помощи, потому как никто не идеален. На работе получится проявить себя как достойного сотрудника, который хорошо мотивирован. Благодаря такому проявлению своих профессиональных качеств руководство пересмотрит свои взгляды.

Девы

Эти люди нуждаются в поддержке своих родных, и тогда они смогут сделать практически все, несмотря ни на какие трудности. Единственное, что может остановить Дев – это непонимание их жизненных ценностей и принципов. Неплохо было бы заняться собой, а в особенности своим здоровьем. Благополучное время для решения мелких бытовых вопросов, которые успели накопиться.


Весы

Этот период времени станет для Весов решающим в плане личной жизни. Некоторые вопросы требовали конкретных действий, но вовремя они сделаны не были. Теперь придется за это заплатить. Нарастающее напряжение будет сильно отвлекать, поэтому желательно вовремя взять себя в руки. Благоприятное время для налаживания отношений с близкими людьми. Если что-то тревожит в организме, то следует обратиться к соответствующим специалистам.

Скорпион

Сейчас лучше не торопиться с выводами и принимать заключительные решения. В некоторых вопросах лучше не торопиться, а спокойно принять взвешенное решение. Также следует обратить внимание, что некоторые люди пытаются ввести в заблуждение. В долг лучше не брать и не давать.

Что Василиса Володина прогнозирует Стрельцам, Козерогам, Водолеям, Рыбам 14 января


Стрелец

Положительное настроение и заряд бодрости не дадут сегодня скучать. На фоне этого некоторые проблемы будет решить легко и непринужденно. Особое внимание стоит уделить семье, где давно пора расставить все точки над «i». Лучше сейчас раз и навсегда разобраться с некоторыми вопросами.

Козерог

Деловые встречи, переговоры и все, что связано с карьерным ростом, будут проходить без особых проблем, поэтому нужно максимально вложиться в этом направлении. Новые знакомства и общение с позитивно настроенными людьми станут основным источником вдохновения. Азартные игры сейчас лучше избегать, как и дискуссии с людьми сомнительной репутации.


Водолей

Если что-то не получается, то лучше отложить это на некоторое время и подождать более подходящего момента. Повышенные обязательства могут сильно выбить из колеи. Это время больше всего подходит для переосмысления некоторых духовных ценностей и отдыха за городом. Благополучно сложатся командировки или короткие путешествия.

Рыбы

Следует избегать людей, которые сильно навязчиво интересуются личной жизнью Рыб, а особенно имуществом. Некоторые люди не те, за кого могут себя выдавать. Несмотря на это желательно открыто общаться с теми людьми, которые окружают представителей гороскопа. Можно заручиться поддержкой друзей, которые желают только добра.

# Общество
По материалам: rsute

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