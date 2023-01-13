. В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в изгоев НАТО

Депутат Шеремет: Польша и Британия могут стать изгоями НАТО из-за передачи Украине танков

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет в беседе с Ura.ru предупредил Польшу и Великобританию, что передача Украине танков Leopard может привести к их превращению в изгоев НАТО, поскольку своими действиями они подвергают опасности весь Североатлантический альянс.

«Такими действиями Польша и Англия попросту подставляют альянс, что дает все основания предполагать, что они будут не интересны и станут изгоями без поддержки блока НАТО», — заявил он, уточнив, что таким образом они создают потенциальную угрозу, в первую очередь, для самих себя.

Депутат добавил, что в какой-то момент Россия может расценить действия Польши и Британии как враждебные и делающие их одной из сторон военного конфликта на Украине. В этом случае их ждут определенные последствия, заключил Шеремет.

Ранее российский полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов рассказал, что США планируют передать украинским войскам боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые слабо приспособлены к чернозему Украины.