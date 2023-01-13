. В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в изгоев НАТО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в изгоев НАТО

В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в изгоев НАТО

В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в изгоев НАТОДепутат Шеремет: Польша и Британия могут стать изгоями НАТО из-за передачи Украине танков

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет в беседе с Ura.ru предупредил Польшу и Великобританию, что передача Украине танков Leopard может привести к их превращению в изгоев НАТО, поскольку своими действиями они подвергают опасности весь Североатлантический альянс.

«Такими действиями Польша и Англия попросту подставляют альянс, что дает все основания предполагать, что они будут не интересны и станут изгоями без поддержки блока НАТО», — заявил он, уточнив, что таким образом они создают потенциальную угрозу, в первую очередь, для самих себя.

Депутат добавил, что в какой-то момент Россия может расценить действия Польши и Британии как враждебные и делающие их одной из сторон военного конфликта на Украине. В этом случае их ждут определенные последствия, заключил Шеремет.

Ранее российский полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов рассказал, что США планируют передать украинским войскам боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые слабо приспособлены к чернозему Украины.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в изгоев НАТО
В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в
Джонсон планирует посетить Украину и подорвать авторитет Сунака
Джонсон планирует посетить Украину и подорвать авторитет Сунака
Как к началу 2023 года изменились цены на популярные в России автомобили
Как к началу 2023 года изменились цены на популярные в России
Йога-асаны для хорошего пищеварения: упражнения, которые можно делать каждый день
Йога-асаны для хорошего пищеварения: упражнения, которые можно делать
В Китае показали первого клонированного коня для скачек
В Китае показали первого клонированного коня для скачек
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
В ангарской школе №21 из-за вибраций от железнодорожных составов разрушился деформационный шов
В ангарской школе №21 из-за вибраций от железнодорожных составов
До -36 градусов и снег ожидается в Иркутской области 13 января
До -36 градусов и снег ожидается в Иркутской области 13 января
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Исхудавшая Полина Гагарина показала ребра в пудровом бикини
Исхудавшая Полина Гагарина показала ребра в пудровом бикини
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками на Украине
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками
На Стаса Садальского собирается подать в суд Татьяна Кравченко
На Стаса Садальского собирается подать в суд Татьяна Кравченко

Топ на сегодня

В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись
Subway захотели продать
Subway захотели продать

Еще по теме

Генсек НАТО: Россия готова применить силу, мы это поняли
В Госдуме предостерегли НАТО от войны за Крым
Депутат Госдумы РФ: Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС
Российский депутат обвинил Киев в дестабилизации ситуации в Черном море