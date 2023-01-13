. В Иркутске на Верхней Набережной горел многоквартирный дом

13 января в Иркутске на улице Верхней Набережной произошел пожар. Загорелся многоквартирный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в цокольном помещении четырехэтажного дома поступило в 14:23. Из задымленных помещений первого этажа самостоятельно эвакуировались десять человек.

На момент прибытия первого подразделения пожарных шел густой дым из вентиляционного отверстия цоколя. Открытый огонь ликвидировали за несколько минут.

Огнем повреждены опалубка теплотрассы и обшивка стены. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.



