. В Иркутской области «серый» майнер проиграл очередной суд энергетикам
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В Иркутской области «серый» майнер проиграл очередной суд энергетикам

В Иркутской области «серый» майнер проиграл очередной суд энергетикам

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность ранее принятых решений в отношении одного из крупных «серых» майнеров региона. До этого ответчик пробовал оспорить решение Баяндаевского районного суда, подавал апелляционную и кассационную жалобы. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что он должен заплатить 28 миллионов рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на оплату электрической энергии на коммерческий.

В 2021 году в поселке Баяндай на одном из земельных участков энергетики выявили факт потребления электроэнергии почти в промышленных масштабах. Среднемесячный объем потребления на участке огороженным высоким забором, энергопотребление составляло в месяц в среднем 500 тысяч кВт/ч. В материалах дела уточняется, что это почти 75% энергопотребления жителями всего поселка. Во время проверки собственник отказался от сотрудничества с энергетиками, которые пробовали подтвердить факт использования электроэнергии на коммунальные нужды.

В суд был направлен иск. На выездном заседании на участке обнаружили несколько забитых сеном помещений, под которым находились стеллажи с розетками, они использовались для подключения оборудования. Баяндаевский районный суд признал мужчину виновным в нецелевом использовании электроэнергии в течение 11 месяцев.

Для взыскания долга у собственника арестованы банковские счета, два дома и земельных участка, автомобиль Nissan. Ежемесячно производится удержание с заработной платы. Также арестовано и изъято оборудование электросетевого хозяйства.

В случае введения на территории Иркутской области дифференцированных тарифов на потребление электроэнергии так называемый майнер был бы лишен возможности пользоваться льготным тарифом для населения, а начисленные средства пошли бы на дальнейшее развитие электрических сетей и повышение надежности обеспечения электроэнергией добросовестных потребителей.

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По материалам: irk

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