. В Качуге прощаются с погибшим во время спецоперации Виктором Почеповым

13 января в Качуге у мемориала «Обелиск Славы» пройдет траурный митинг, посвященный прощанию с погибшим при исполнении воинского долга во время спецоперации Виктором Почеповым. Об этом сообщает администрация Качугского района. На специальную военную операцию он отправился добровольцем.

Виктор Максимович Почепов родился в 24 сентября 1998 года в Иркутске, но вырос в деревне Малые Голы Качугского района. Учился в Малоголовской школе, затем с мамой три года жил и учился в Улан-Уде. После этого снова вернулся в деревню, где жил с бабушкой. В школе увлекался спортом. 28 октября 2016 года Виктора призвали на срочную военную службу. Мужчина служил механиком технической роты армейской авиации в городе Остров Псковской области. После демобилизации осенью 2017 года вернулся домой, работал, переехал в поселок Качуг. У Виктора есть семья — жена и дочь.

«Виктор был настоящим мужчиной и защитником своего Отечества. Он доказал это с честью. Когда началась частичная мобилизация он, не дожидаясь повестки, пришел в призывную комиссию и попросил призвать его в вооруженные силы. Как доброволец он почти сразу попал в зону боевых действий. Одним из первых Виктор Почепов, в составе мотострелкового полка, воевал в ЛНР возле города Красный Лиман, где шли ожесточенные бои по сдерживанию украинских войск. Полтора месяца под не прерывными обстрелами, отражая атаки националистов, Виктор с честью исполнял свой воинский долг», — говорится в сообщении администрации Качугского района.