. В Китае показали первого клонированного коня для скачек

В Китае презентовали первого коня, клонированного специально для участия в скачках. Жеребенку Чжуан Чжуану недавно исполнилось 7 месяцев, и он очень похож на "оригинал" – спортивного жеребца Урсуса. Об этом сообщают РИА Новости.

Представители исследовательской компании SinoGene, в лаборатории которой был выведен Чжуан Чжуан, рассказали, что работа по клонированию лошади стартовала еще в 2021 году. Жизненный путь "Крепыша" – именно так Чжуан Чжуан переводится с китайского – начался 16 июня прошлого года.

Соматические клетки ученые взяли из образца кожи теплокровного коня Урсуса, который в свое время завоевал множество наград на соревнованиях по конному спорту как в Китае, так и в других странах. Суррогатная мать Чжуан Чжана – кобылица из провинции Ганьсу в КНР. Чжуан Чжуан и Урсус внешне отличаются только оттенками окраса морды и конечностей.

Заместитель генерального директора SinoGene Чжао Цзяньпин в интервью РИА Новости подчеркнул, что ключевая цель клонирования – разведение в КНР первоклассных пород лошадей. При естественном разведении жеребцов, однако, существует вероятность, что детеныш унаследует только определенные и далеко не всегда лучшие характеристики своих родителей.

"Контролировать этот процесс при естественном размножении невозможно. В случае клонирования можно создать точную генетическую копию со всеми характеристиками первоначальной особи", - пояснил специалист.



В 2012 году Международная федерация конного спорта разрешила участие клонированных животных в соревнованиях. Таким образом, Чжуан Чжуан в теории сможет принять участие в летних Олимпийских играх 2028 года: жеребцу будет 5-6 лет.

Ранее Илон Маск на презентации показал видео с обезьяной, которой специалисты внедрили в мозг чип "телепатической печати". С помощью микроустройства примат смог попросить у людей лакомство. По словам Маска, чип Neuralink начнут вживлять в мозг людей уже в 2023 году.