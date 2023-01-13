В Курске около 200 домов остались без тепла из-за повреждения магистрального трубопровода, сообщается в Telegram-канале областного правительства.

Из сообщения следует, что 13 января вечером в районе проспекта Дружбы выявлено повреждение на магистральном трубопроводе, обеспечивающем теплом Северо-Западный микрорайон. По данным мэра Курска Игоря Куцака, диаметр повреждения составил 800 мм, а в зону отключения попало порядка 200 домов.

«Все областные и городские службы выехали на место, — говорится в публикации. — Для координации работ создан штаб, который возглавил заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов».