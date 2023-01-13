. В Нижнеудинском районе четверо мужчин украли детские игрушки на сто тысяч рублей
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В Нижнеудинском районе четверо мужчин украли детские игрушки на сто тысяч рублей

В Нижнеудинском районе четверо мужчин украли детские игрушки на сто тысяч рублей

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте установили четверых похитителей детских игрушек, которые перевозились в контейнерах железнодорожным транспортом. Ими оказались ранее судимые жители Нижнеудинска и Нижнеудинского района. Об этом сообщает пресс-служба ВСЛУ МВД на транспорте.

Весной 2022 года злоумышленники украли детские игрушки из железнодорожных контейнеров на перегоне «Шеберта – Худоелань». Они срезали пломбы и вскрыли контейнеры, перегрузили коробки с игрушками в грузовой автомобиль и вывезли с места. Общая стоимость похищенного составила более ста тысяч рублей. Украденный товар мужчины хранили у себя дома. Часть игрушек продали местному индивидуальному предпринимателю. Установлено, что магазин, где продавали украденный товар, принадлежал близкой родственнице одного из фигурантов.

В декабре 2022 года двоих мужчин задержали транспортные полицейские Прибайкалья во взаимодействии с сотрудниками ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Иркутской области. У них изъяли больше половины украденных игрушек. Позже задержали третьего фигуранта и заключили его под стражу. Четвертый соучастник находится в федеральном розыске.

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По материалам: irk

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