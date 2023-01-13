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В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС

В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕСГруппа депутатов ЕП: поставки зерна с Украины угрожают продовольственной безопасности ЕС

Ситуация с поставками украинского зерна в Европу подрывает жизнеспособность сельского хозяйства и продовольственной безопасности ЕС, заявили польские депутаты от крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Адам Ярубас, Ярослав Калиновский и Кшиштоф Гетьман. Их обращение к Еврокомиссии оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь депутаты напомнили, что ситуация с поставками украинского зерна имеет критическое значение для экономики Евросоюза.

«ЕС вместе с Чехией, Польшей, Румынией, Словакией, Молдавией, Украиной, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Группой Всемирного банка инвестируют один миллиард евро в «Полосы солидарности» для улучшения транспортировки продуктов с Украины через территорию ЕС, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность развивающихся стран, особенно зависящих от украинских поставок, и позволяя Украине финансировать свою оборону за счет торговли», — говорится в тексте обращения.

Парламентарии со ссылкой на данные европейских аграрных организаций предупредили, что «до трети украинского зерна вместо нуждающихся третьих стран попадает на рынок ЕС». Другая проблема, как сообщили депутаты, заключается в расширении практики нецелевого использования импортируемого в ЕС украинского зерна.

В связи с этим парламентарии обратились к Еврокомиссии с рядом уточняющих вопросов.

«Насколько увеличилось количество продаваемого в ЕС зерна с Украины с момента запуска инициативы "Полосы солидарности"? Отслеживает ли Еврокомиссия неправомерное использование зерна, импортируемого в ЕС в качестве технического зерна с Украины, и какие действия она предпринимает, чтобы сделать «Полосы солидарности» менее подверженными "утечкам"? Рассматривает ли Комиссия введение депозитов за украинскую сельхозпродукцию, которые будут возвращаться после того, как продукция покинет ЕС, как это предлагается, например, в Польше», — интересуются депутаты.

Ранее депутат Европарламента, экс-глава польского Министерства сельского хозяйства Кшиштоф Юргель заявил о том, что конфликт на Украине нанес ущерб рынку зерна во всем Евросоюзе, особенно, по его мнению, пострадала Польша. Как выяснила «Лента.ру», в своем обращении к Европейской комиссии парламентарий предложил для стабилизации ситуации запретить прямой импорт сельскохозяйственного сырья с Украины в Польшу.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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