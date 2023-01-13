. В поселке Балаганск из-за коммунальной аварии ввели режим повышенной готовности

13 января в поселке Балаганск Иркутской области в связи с аварией на сетях водоснабжения ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона. Без холодного водоснабжения остался детский сад и 78 домов, в которых проживают 234 человека. Горячего водоснабжения в поселке нет, для местных жителей организовали подвоз воды.

Как сообщил и.о. мэра Балаганского района Александр Метляев, аварию устранят 14 января. Ситуация находится на контроле губернатора Иркутской области. Место порыва водопровода определили: оно находится на глубине 3—4 метров. В работах на месте коммунальной аварии задействовали 10 человек и две единицы техники. Идет отогрев и выемка грунта, а также подготовка к сварочным работам.

Аварийное отключение холодного водоснабжения из-за порыва водопровода произошло 12 января. Редакции IRK.ru об этом сообщили местные жители. Прокуратура Иркутской области организовала проверку.