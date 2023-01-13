. В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год

12 января в Иркутске с рабочим визитом побывал генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК»), вице-президент Союза машиностроителей России Юрий Слюсарь. Вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым он оценил мощности Иркутского авиационного завода, сообщает пресс-служба правительства региона.

Игорь Кобзев и Юрий Слюсарь обсудили планы взаимодействия по подготовке специалистов для предприятия. Губернатор сообщил, что по его поручению в ноябре 2022 года создана межведомственная рабочая группа по вопросам кадрового обеспечения Иркутского авиационного завода. Подготовлен пятилетний план замещения кадровой потребности предприятия до 2027 года.

Генеральный директор «ОАК» подчеркнул, что для реализации поставленных задач в течение пяти лет предприятие предполагает привлечь порядка 4,5 тысячи специалистов.