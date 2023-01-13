. В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год

В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год

12 января в Иркутске с рабочим визитом побывал генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК»), вице-президент Союза машиностроителей России Юрий Слюсарь. Вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым он оценил мощности Иркутского авиационного завода, сообщает пресс-служба правительства региона.

Игорь Кобзев и Юрий Слюсарь обсудили планы взаимодействия по подготовке специалистов для предприятия. Губернатор сообщил, что по его поручению в ноябре 2022 года создана межведомственная рабочая группа по вопросам кадрового обеспечения Иркутского авиационного завода. Подготовлен пятилетний план замещения кадровой потребности предприятия до 2027 года.

Генеральный директор «ОАК» подчеркнул, что для реализации поставленных задач в течение пяти лет предприятие предполагает привлечь порядка 4,5 тысячи специалистов.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС
В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС
Планеты возле красного карлика
Планеты возле красного карлика
Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год
В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов
В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство мужчины кирпичом
Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство
Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу
Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара
В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара
Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой ситуации
Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой
Панда радуется пятнице
Панда радуется пятнице
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть

Топ на сегодня

В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания
Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской вечеринке
Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ

Еще по теме

Як-152 совершил первый полет
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей
В Иркутске отреставрировали самолет-памятник МиГ-23 у школы №21
Новому многоцелевому истребителю Су-30СМ морской авиации ВМФ России присвоено наименование «Иркутск»