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В России пообещали повышение ряда социальных выплат

В России пообещали повышение ряда социальных выплатМинтруд России анонсировал повышение более 40 социальных выплат на 11,9% с 1 февраля

С 1 февраля 2023 года в России проиндексируют более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций — повышение составит 11,9 процента, пообещали в министерстве труда страны. Размер индексации соответствует уровню инфляции за предыдущий год. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Мера коснется ряда выплат, таких как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты ветеранам, ежемесячные страховые выплаты и другие меры социальной поддержки. В частности, министерство анонсировало увеличение размера маткапитала на первого ребенка почти до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Аналогичные выплаты на второго ребенка составят почти 775,6 тысяч рублей — плюс 82,5 тысячи по сравнению с 2022 годом.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливается с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В текущем году коэффициент составит 1,119 пункта, отметили в Минтруде.

По итогам 2022 года в России потребительские цены выросли на 11,9 процента, такие цифры назвал 11 января глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его оценкам, в первом квартале 2023 года инфляция замедлится, а во втором — может достигнуть показателя ниже целевых четырех процентов. Аналогичные прогнозы в декабре представили и в Центробанке страны, однако тогда регулятор отметил, что для российской экономики существуют определенные риски на фоне увеличенного дефицита бюджета. По итогам 2022 года он составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3 процента ВВП.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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