. В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Жигаловском районе открыли ледовую переправу

В Жигаловском районе открыли ледовую переправу

На реке Лена в Жигаловском районе открыли ледовую переправу. Она находится на участке Жигалово – Чикан автодороги Жигалово – Казачинское недалеко от села Тутура. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Иркутской области действует 34 ледовые переправы. Шесть из них находятся в Тайшетском, четыре – Киренском, по три – в Казачинско-Ленском, Братском, Катангском районах, по две – в Нижнеудинском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, по одной – в Качугском, Усольском, Балаганском, Усть-Кутском и Жигаловском районах. Всего в зимний период 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях области планируют открыть и ввести в эксплуатацию 46 ледовых переправ: 14 - областного и 32 - местного значения.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС
В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС
Планеты возле красного карлика
Планеты возле красного карлика
Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год
В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов
В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство мужчины кирпичом
Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство
Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу
Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара
В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара
Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой ситуации
Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой
Панда радуется пятнице
Панда радуется пятнице
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть

Топ на сегодня

В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания
Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской вечеринке
Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ

Еще по теме

В Качугском и Тайшетском районах открыли ледовые переправы
На реках Иркутской области действуют 22 ледовые переправы
28 ледовых переправ действуют на реках Иркутской области
51 ледовую переправу откроют в Иркутской области зимой