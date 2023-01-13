. Валерию подняли на смех из-за невестки
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Валерию подняли на смех из-за невестки

Валерию подняли на смех из-за невестки
Певица Валерия души не чает в своей невестке. Артистка тепло поздравила с днем рождения свою невестку Лиану. Свекровь опубликовала трогательную совместную фотографию с именинницей и сделала ей большой комплимент. Артистка назвала жену сына его «надежным тылом». «Будь счастлива каждый день твоей жизни! Спасибо тебе за надёжный тыл для моего сына и, конечно же, за нашу драгоценную Селинку», — обратилась Валерия к невестке. Вот только фанаты уверены, что тылом 24-летнего Арсения и его красавицы-жены на самом деле являются богатые родители. Хейтеры пишут о том, что Лиана хорошо устроилась, раз заставила Валерию поверить в обратное. «Ничего себе она там всех построила», — смеются над певицей в Сети. Впрочем, переубедить звезду им не удалось.
Валерия подчеркнула, что не считает материальные ценности смыслом жизни. Она уточнила, что подобное отношение к жизни не поможет никому построить крепкую семью. «А тылы материальные всегда? Жесть. Что же это за образ мыслей? Вот есть же люди! Как же вам таким живётся», — негодует артистка. Кстати, что касается самого Арсения, то он тоже считает Лиану своей главной поддержкой в жизни. Сегодня он тоже оставил для неё трогательное послание в Сети. «Лучшая жена и человек!» — сказал Шульгин об имениннице. Напомним, что Лиана стала частью звездной семьи летом 2020 года. Через несколько месяцев после пышной свадьбы Валерия впервые стала бабушкой. Невестка певицы родила дочку, которой дали необычное имя Селин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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