. Васильев день 14 января помогает привлечь удачу и благополучие в дом
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Васильев день 14 января помогает привлечь удачу и благополучие в дом

Васильев день 14 января помогает привлечь удачу и благополучие в дом

Праздник Васильев день православные христиане отмечают 14 января с веселыми традициями и приметами. Самыми важными традициями в этот день была семейная вечеря за праздничным столом и посевание с раннего утра. Все эти традиции имели символическое значение и были очень почитаемыми в народе.

Традиции и поверья на Васильев день 14 января

В этот день 14 января православные христиане отмечают Васильев день. А согласно юлианскому календарю, 14 января считается первым днем Нового года.

Вечером 13 января было принято отмечать праздник Щедрый вечер. Собирались в шумные большие компании и ходили по домам, напевая веселые щедривочки. Обязательно желали благополучия и процветания дому, а хозяевам и всей их семье крепкого здоровья и удачи. Также накрывали сытный и щедрый стол для семьи и гостей, главным блюдом на котором была свинина. Утром после сна первым делом умывались водой. Считалось, что такая вода приносит крепкое здоровье и бодрость духа на долгое время.


Святого Василия Кесарийского в народе считали покровителем земледелия и свиней.  Отсюда и пошла традиция подавать на праздничный стол зажаренного поросенка. По древнему обычаю Новый год встречали всей семьей и собирались в доме у старшего в роду. Вся семья собиралась еще вечером 13 января и не расходились по домам. К празднику обязательно готовили стол с вкусными и сытными блюдами. В центре стола ставили зажаренного целого поросенка. Также обязательными блюдами были кутья, борщ и другие яства.


Стол старались сделать побогаче, поскольку он символизировал плодовитость будущего урожая и домашнего скота. За праздничный стол все вместе садились вечером 13 января, но сначала все члены семьи молились перед иконами с зажженной свечой. Потом принято было кушать борщ, затем поросенка. Его делил руками только глава семьи. Ему, как главе, доставалась голова поросенка, далее шел раздел для других членов семьи.

Обряд колядования и засевания на Васильев день

Люди собирались в шумные компании и старались обойти как можно больше домов. Подходя к дому, пели колядки. Хозяева непременно выносили им угощения. Вместе с колядками было принято петь овсеневые песни, в которых дому и всем членам семьи желали благополучия, счастья и любви.


Вторым обязательным обрядом на Васильев день считалось засевание. Это доверяли делать детям, которые ходили рано утром по домам и посевали зерном. При этом произносились специальные слова. Для посевальщиков были приготовлены всегда щедрые угощения. А зерно не принято было выбрасывать до весны. Его использовали при посеве злаковых и кормили птицу для плодовитости.

Приметы на Васильев день 14 января, которые предсказывали погоду и судьбу


Каждая примета в народе помогала понять, какие изменения в погоде и в жизни могли ожидать:

  • по этому дню гадали, какая погода ожидает на Пасху. Если весь день шел дождь, то на Пасху тоже ждали снег;
  • если на Васильев день была растущая луна, то весной было очень много талой воды;
  • утренний снег в этот день предсказывал снежную и холодную зиму, и весну ждали не скоро;
  • если снег не просто шел в этот день, а его было много, то ждали теплое и сухое лето. А вот потепление на Васильев день, наоборот, предсказывало холодное лето;
  • также по погоде на Васильев день гадали, какой урожай будет в нынешнем году. Большой урожай орехов ожидали тогда, когда в этот день метель целый день не утихала;
  • ясная и звездная ночь предсказывала огромный урожай ягод;
  • гололедица на дорогах – к плодовитому общему урожаю;
  • по направлению ветра судили о предстоящей погоде наступившего года. Северный ветер – к холодному лету, а южный не приносил никаких особых изменений. Западный ветер – к дождливому году, а восточный – к жаре;
  • в этот день было принято вставать рано и умываться родниковой или колодезной водой. Это приносило крепкое здоровье на целый год. А монетки, помещенные в миску с этой водой, приносили в дом финансовое благополучие.


Праздник Васильев день 14 января славился своими яркими традициями и обрядами. Но в этот день еще было принято и гадать.

# Общество
По материалам: rsute

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