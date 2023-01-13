. Версии о виновных в крушении истребителя Су-30 в Иркутске планируют назвать в феврале
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Версии о виновных в крушении истребителя Су-30 в Иркутске планируют назвать в феврале

Версии о виновных в крушении истребителя Су-30 в Иркутске планируют назвать в феврале

Версии о виновных в крушении военного самолета Су-30 в Иркутске планируют назвать в конце января или начале февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ближе к февралю появятся результаты экспертиз, назначенных по уголовному делу с крушением Су-30 в Ленинском округе Иркутска. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Военный самолет Су-30 упал на двухквартирный частный дом в Ново-Ленино вечером 23 октября. Погибли двое летчиков. По факту крушения борта прокуратура региона​ организовала проверку, следователи СК возбудили уголовное дело. 24 октября губернатор посетил семьи погибших пилотов. Также правительство региона выплатило семьям по 100 тысяч рублей. Администрация Иркутска предоставила семьям жилье из маневренного фонда, в районе крушения провели обследование домовладений. Найденные на месте крушения бортовые самописцы доставили в НИИ Минобороны в Люберцы для расшифровки. 8 ноября в Иркутске простились с погибшими летчиками. В декабре семьям из пострадавшего при крушении Су-30 дома приобрели жилье.

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По материалам: irk

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