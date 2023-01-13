. Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками на Украине

Актер Виталий Гогунский признался, что в его адрес льется негатив. Звезда «Универа» родился на Украине. Отец Виталия Гогунского до сих пор проживает в этой стране и с неохотой вспоминает о сыне. Гогунский не расстраивается и надеется, что время все расставит по местам. Актер не испытывает негативных чувств к папе, считая, что тот стал жертвой украинской пропаганды. «У меня со многими друзьями — а отец — мой друг и близкий человек — отношения натянутые. В мой адрес льется негатив. Не осуждаю. Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить об СВО, просто не говорим…» — разоткровенничался 44-летний Виталий в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».Мать актера проживает в России и во всем поддерживает сына. «Она понимает, что наше дело правое. Маме доверяю, она еще ни разу не ошибалась. Отец прожил на Украине, это не так просто переехать куда-то после 70 лет. Он говорит, что ему не страшно, он просто там живет и все», — отметил Гогунский. Виталий не был на Украине с 2014 года. Сегодня он расстроен тем, что жители этой страны пропитаны агрессией к россиянам. «Информация, которая сеется там, немного отличается от той, что есть у нас. Многие озлоблены, с ними трудно разговаривать. С друзьями, которые радовались за меня, натянутые отношения. Они отправляют мне фейковые видео. Ну как после этого вести с ними диалог?! Не понимаю», — посетовал звезда «Универа», который, к слову, активно поддерживает российских солдат.