. Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство детской больницы
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Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство детской больницы

Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство детской больницы

Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство нового здания Иркутской областной детской клинической больницы. 12 января на совещании под руководством губернатора региона Игоря Кобзева обсудили вопросы, связанные с подготовкой к возведению объекта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На разработку проектной документации направили 180 миллионов рублей. Ее планируют завершить в 2023 году. Сейчас проводятся работы по формированию земельного участка для строительства здания.

В феврале текущего года власти проведут конкурс на определение проектировщика. Кроме того, губернатор поручил региональному минздраву в течение января направить в минздрав России документы по строительству нового здания, чтобы их включили в проект «Развитие здравоохранения» на 2024—2026 годы.

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По материалам: irk

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