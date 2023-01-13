. Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство детской больницы

Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство нового здания Иркутской областной детской клинической больницы. 12 января на совещании под руководством губернатора региона Игоря Кобзева обсудили вопросы, связанные с подготовкой к возведению объекта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На разработку проектной документации направили 180 миллионов рублей. Ее планируют завершить в 2023 году. Сейчас проводятся работы по формированию земельного участка для строительства здания.

В феврале текущего года власти проведут конкурс на определение проектировщика. Кроме того, губернатор поручил региональному минздраву в течение января направить в минздрав России документы по строительству нового здания, чтобы их включили в проект «Развитие здравоохранения» на 2024—2026 годы.