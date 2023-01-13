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Xbox Series X | S — единственные консоли в Европе в 2022 году, которые выросли в продажах

Xbox Series X | S — единственные консоли в Европе в 2022 году, которые выросли в продажах


2022 год стал вторым полноценным годом продаж игровых приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Понемногу, ближе к концу 2022 года, стал пропадать дефицит на Xbox Series X и Playstation 5, и минувший праздничный сезон можно считать первым, когда спрос на новые мощные приставки был близок к предложению.

Аналитики портала gamesindustry подвели итоги 2022 года для игрового рынка Европы (не учитывая Британию и Германии). В этих итогах отдельно освещается информация о продаже консолей в 2022 году, в сравнении с 2021 годом. Xbox Series X | S стали единственными приставками, которые выросли за прошлый год по продажам. Ниже результаты продаж консолей за 2022 год в сравнении с 2021 годом:



Xbox Series X | S рост в 2022 году на 4,4%



Playstation 5 падение в 2022 году на 15%



Nintendo Switch падение в 2022 году на 35%

Общие продажи консолей на трех основных платформах снизились на 25%, в сравнении с данными за 2021 год.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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