. За сутки в Иркутской области зарегистрировали 112 случаев заражения COVID-19

13 января в Иркутской области официально подтвердили 112 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 358 481 случай заражения. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки от коронавирусной инфекции умер один человек, всего с начала пандемии скончались 8 860 жителей региона. 931 человек умер от сопутствующих COVID-19 заболеваний, за 13 января летальных случаев не зафиксировали. Выздоровело 353 710 человек.