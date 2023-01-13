. За сутки в Иркутской области зарегистрировали 112 случаев заражения COVID-19
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За сутки в Иркутской области зарегистрировали 112 случаев заражения COVID-19

За сутки в Иркутской области зарегистрировали 112 случаев заражения COVID-19

13 января в Иркутской области официально подтвердили 112 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 358 481 случай заражения. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки от коронавирусной инфекции умер один человек, всего с начала пандемии скончались 8 860 жителей региона. 931 человек умер от сопутствующих COVID-19 заболеваний, за 13 января летальных случаев не зафиксировали. Выздоровело 353 710 человек.

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По материалам: irk

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