. Жена Никиты Преснякова пожаловалась на свою жизнь в Америке
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Жена Никиты Преснякова пожаловалась на свою жизнь в Америке

Жена Никиты Преснякова пожаловалась на свою жизнь в Америке
Супруга Никиты Преснякова, Алена Краснова поделилась проблемами. В конце 2022 года Алена Краснова воссоединилась с мужем Никитой Пресняковым в США. Сын Кристины Орбакайте улетел в Майами еще осенью и первое время старался не афишировать свое местонахождение. Супругу он по какой-то причине с собой не взял, поэтому она развлекалась в одиночестве — ходила на вечеринки в компании друзей, посещала съемки «Ледникового периода», где каталась мачеха ее избранника Наталья Подольская. К слову, в столице оставалась и свекровь Красновой. Кристина Орбакайте, несмотря на то, что практически вся ее семья уехала из России, продолжала работать: сниматься в сериале, давать концерты, участвовать в шоу. Только в декабре после записи всех праздничных программ дочь Аллы Пугачевой перебралась в Штаты, где постоянно живут ее муж Дмитрий Земцов и младшая дочь Клавдия. Краснова же, судя по всему, последовала за певицей, тем самым опровергнув слухи о проблемах в ее отношениях с Пресняковым.
В США супруги тут же принялись демонстрировать полную идиллию в браке, а потом отправились отдыхать на Гавайи, откуда выкладывали романтичные кадры. В настоящее время пара продолжает развлекаться в Штатах – к примеру, прошлый вечер Алена и Никита провели в апартаментах приятелей, куда пригласили диджея и устроили танцы. А вот нормального праздника в Новый год у Красновой не было, о чем она пожаловалась подписчикам. «У меня не было новогоднего стола, поэтому на весах даже минус. Но с другой стороны, грустно, не ощутила всей прелести»,— сообщила она и продемонстрировала, как исхудала. Напомним, этой осенью вокруг старшего внука Аллы Пугачевой разгорелся скандал. Сообщалось, что музыканта едва не забрали на службу во время мобилизации прямо с репетиции в театре, после чего Никита пропал. Его родные никак не комментировали ситуацию, однако быстро выяснилось, что отпрыск Орбакайте скрылся в США.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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