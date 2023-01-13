. Жених дочери Варум и Агутина сделал признание в любви

Дочка певицы Анжелики Варум, Елизавета давно живет в штатах. Анжелика Варум и Леонид Агутин много лет назад отправили свою дочку Елизавету жить в Штаты, где она и решила остаться, став взрослой. В 2021 году она получила американское гражданство, а скоро, возможно, станет женой рок-музыканта Кайла Финка. Накануне дочь звездной пары отметила годовщину отношений с длинноволосым рок-музыкантом, который не говорит по-русски. Елизавета опубликовала в Сети несколько совместных фото с женихом, а он поделился редким признанием в любви. «Уже три года, а такое ощущение, что всё только начинается! Ты удивляешь меня с каждым днем все больше и больше тем, как ты есть. Меня разрывает от любви к тебе! Впереди еще столько всего, моя любовь»,— обратился Кайл к возлюбленной.Похоже, что влюбленная парочка находится в шаге от помолвки. Во всяком случае их близкие друзья уже мечтают о том, как будут веселиться на их свадьбе. На самом деле Елизавета уже могла бы иметь за плечами опыт семейной жизни. В 17 лет она встречалась с музыкантом Марком Анджело, за которого собиралась выйти замуж, но мать отговорила дочь от необдуманного шага. «Мне кажется, что создание семьи – это вопрос для взрослых. Сначала нужно состояться как личность в профессии, а уже потом думать о свадьбе», — говорила Варум. Тем временем в русской прессе не утихают слухи о том, что родители Елизаветы находятся на грани развода. Несмотря на то, что Варум и Агутин на публике демонстрируют идиллию в отношениях, многие боятся распада одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе.