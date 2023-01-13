. Жители Балаганска второй день остаются без воды из-за аварии на сетях водоснабжения
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Жители Балаганска второй день остаются без воды из-за аварии на сетях водоснабжения

Жители Балаганска второй день остаются без воды из-за аварии на сетях водоснабжения

Жители поселка Балаганск в Иркутской области пожаловались на отключение воды. Авария на сетях водоснабжения произошла 12 января на улице Ленина. Отключено водоснабжение части домохозяйств и некоторых социально-значимых объектов. Больница работает в штатном режиме.

По словам местных жителей, из-за аварии затопило некоторые улицы, и сейчас они покрылись льдом. В администрации Балаганского МО журналисту IRK.ru сообщили, что на месте происшествия в настоящее время ведутся работы, привлекли технику Балаганского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области». Для граждан организовали подвоз воды. Информация уточняется.

По сообщению о перебоях в подаче холодного водоснабжения прокуратура организовала проверку. Проверят исполнение законодательства в сфере подачи водоснабжения и организации подвоза воды. По итогам при наличии оснований прокуратура примет меры.

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По материалам: irk

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