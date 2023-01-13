. Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство мужчины кирпичом

Суд Аларского района признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». 43-летнего мужчину из села Апхульта приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима за убийство своего знакомого кирпичом, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Приговор суда в законную силу не вступил.

Суд установил, что в конце августа 2022 года пьяный подсудимый поссорился с работником из-за длительной кладки печи. Во время конфликта 43-летний местный житель два раза ударил мужчину по голове кирпичом. От полученной черепно-мозговой травмы тот скончался на месте.

Затем, пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник на автомобиле погибшего вывез тело к лесу и поджег труп и машину. Преступление совместно раскрыли сотрудники полиции и следователи СК.