. Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство мужчины кирпичом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство мужчины кирпичом

Суд Аларского района признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». 43-летнего мужчину из села Апхульта приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима за убийство своего знакомого кирпичом, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Приговор суда в законную силу не вступил.

Суд установил, что в конце августа 2022 года пьяный подсудимый поссорился с работником из-за длительной кладки печи. Во время конфликта 43-летний местный житель два раза ударил мужчину по голове кирпичом. От полученной черепно-мозговой травмы тот скончался на месте.

Затем, пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник на автомобиле погибшего вывез тело к лесу и поджег труп и машину. Преступление совместно раскрыли сотрудники полиции и следователи СК.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС
В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС
Планеты возле красного карлика
Планеты возле красного карлика
Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год
В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов
В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство мужчины кирпичом
Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство
Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу
Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара
В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара
Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой ситуации
Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой
Панда радуется пятнице
Панда радуется пятнице
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть

Топ на сегодня

В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания
Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской вечеринке
Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ

Еще по теме

Туляк убил знакомого за попытку помирить его с женой 8 Марта
Жителя Железногорска-Илимского приговорили к семи годам колонии за убийство сожительницы
Ангарчанин предстанет перед судом за совершенное 12 лет назад убийство
Мужчину приговорили к двум годам за укус полицейского в Новгороде