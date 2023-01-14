. Актера «Корсажа» обвинили в хранении детской порнографии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Актера «Корсажа» обвинили в хранении детской порнографии

Актера «Корсажа» обвинили в хранении детской порнографииАктеру «Корсажа» Тайхтмайстеру предъявили обвинение в хранении детской порнографии

Австрийскому актеру Флориану Тайхтмайстеру, снявшемуся в фильме «Корсаж», предъявили обвинение в хранении детской порнографии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, у артиста обнаружили 58 тысяч цифровых снимков, на которых были изображены несовершеннолетние. Возраст некоторых из них составил 14 лет. Судебное заседание назначено на 8 февраля. Тайхтмайстеру грозит до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката актера Михаэля Рами, Тайхтмайстер намерен признать вину и взять полную ответственность за содеянное. «Он давал признательные показания на протяжении всего расследования и всегда сотрудничал с властями», — отметил юрист и подчеркнул, что актер не совершал незаконных действий против людей, изображенных на снимках.

Сообщается, что венский Бургтеатр, в труппе которого состоял Тайхтмайстер, расторг с ним контракт после обвинений в хранении детской порнографии.

Ранее стало известно, что 42-летнего соавтора анимационного сериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда, озвучившего двух главных героев проекта, будут судить по обвинениям в домашнем насилии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В частном доме Байдена нашли новые секретные документы
В частном доме Байдена нашли новые секретные документы
Актера «Корсажа» обвинили в хранении детской порнографии
Актера «Корсажа» обвинили в хранении детской порнографии
Продажи Xbox в России в 2022 году существенно выросли
Продажи Xbox в России в 2022 году существенно выросли
Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией в мире
Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией в мире
В Иркутской области создадут кластер подготовки кадров для авиастроительных предприятий
В Иркутской области создадут кластер подготовки кадров для
С 18 по 22 января в Ангарске пройдут чемпионат и первенство СФО по лыжным гонкам
С 18 по 22 января в Ангарске пройдут чемпионат и первенство СФО по
До -25 градусов ожидается ночью 15 января в Иркутске
До -25 градусов ожидается ночью 15 января в Иркутске
Гороскоп от Тамары Глобы на 15 января 2023 года: что ждет знаки зодиака
Гороскоп от Тамары Глобы на 15 января 2023 года: что ждет знаки
Почти 60 тысяч человек умерли в Китае за месяц из-за COVID-19
Почти 60 тысяч человек умерли в Китае за месяц из-за COVID-19
Последние новости о состоянии Никиты Михалкова: "Переживают буквально все"
Последние новости о состоянии Никиты Михалкова: "Переживают
В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
ЧП: Женщина и троя детей, погибли под колесами автобуса
ЧП: Женщина и троя детей, погибли под колесами автобуса

Топ на сегодня

Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
Екатерина Волкова показала подросшего внука
Екатерина Волкова показала подросшего внука
Алсу рассказала о непростой жизни в патриархальной семье
Алсу рассказала о непростой жизни в патриархальной семье
Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось
Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось
Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы
Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы

Еще по теме

Звезду сериала "Хор" арестовали за хранение детского порно
Главу карельского «Мемориала» оправдали по делу о детской порнографии
Актер Марк Сэллинг признался в хранении детской порнографии
Актер Макр Сэллинг из «Лузеров» признал вину в деле о детской порнографии