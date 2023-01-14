. Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном сближении России и Израиля

Новый кабинет министров Израиля, который вновь возглавил Биньямин Нетаньяху, передал президенту РФ Владимиру Путину "сигнал" о возможном сближении двух государств, пишет в материале для Al Jazeera публицист Томас Фальк. Несмотря на позиционирование Тель-Авива как части западного мира, израильское руководство отказывается от поставок наступательного вооружения Украине.

Как отмечается в статье, отдельные заявления нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна можно расценить как попытку улучшить испортившиеся за 2022 год отношения с Москвой. Например, 2 января глава израильского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что новый кабмин будет говорить "не так открыто" насчет конфликта России и Украине. Фальк предположил, что официальный Тель-Авив не станет публично высказываться на эту тему.

"Создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России позитивные сигналы. С одной стороны, Израиль считает себя частью западного мира, и по этой причине на него оказывалось давление, чтобы заставить осудить военные действия России. С другой стороны, страна категорически отказалась занять четкую позицию и отклоняла все просьбы о поставках оружия Украине", – пишет журналист.

3 января текущего года между Коэном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор. В Киеве ожидали, что израильский министр сначала позвонит украинскому коллеге Дмитрию Кулебе – позже этот разговор был отложен по "техническим причинам". В отличие от Евросоюза и США, Тель-Авив передает Украине только гуманитарную помощь, а также отдельное защитное снаряжение, такое как шлемы и жилеты.

19 октября руководитель израильского министерства обороны Бени Ганц заявил, что его страна не станет продавать Украине вооружение, но продолжит гуманитарную поддержку и передачу разведданных.

