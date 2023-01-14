. Алла Пугачева обобрала россиян, а потом и унизила их
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Алла Пугачева обобрала россиян, а потом и унизила их

Алла Пугачева обобрала россиян, а потом и унизила их
Стилист заявил, что певица Алла Пугачева заработала на россиянах столько, что может себе позволить содержать целую страну. Артистка уже почти год живет с семьей в Израиле, и, кажется, ее все устраивает. Однако в окружении артистки шепчутся, что на самом деле финансовое положение Примадонны оставляет желать лучшего. На днях даже появилась информация, что звезда эстрады чуть ли не обнищала, поскольку осталась без заработков в России. Однако приятель Пугачевой – ее бывший стилист Джордж Ровалс – поспешил прояснить ситуацию и заступился за артистку. Он заявил, что беспокоиться за Аллу Борисовну не стоит, потому что она успела скопить достаточно большой капитал, которого хватит еще ее детям и внукам.
«Она не бедствует, не переживайте за нее. Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет! Тем, кто распускает слухи о нищете Пугачевой, могу сказать: такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились. Вы даже эти нули сосчитать не сможете», — утверждает стилист. Он также отметил, что певица всегда поступала осмотрительно и думала о будущем, поэтому наверняка сейчас имеет счета в банках, с которых ей поступают приличные проценты. Да и нельзя сказать, что артистка осталась вне профессии, ведь со сцены она ушла по собственному желанию, но всегда может туда вернуться, а уж желающие ее послушать всегда найдутся. «Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала «на черный день». И как в воду глядела. Этот «черный день» для нее настал... А если будет действительно плохо, то она просто выйдет на сцену. Ей уже и петь не надо: просто выходить и открывать рот под фонограмму. И ее все с удовольствием будут приглашать. Алла — вечная. Так что все разговоры о ее нищете — полная чушь», — возмутился Ровалс в беседе с «МК».  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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