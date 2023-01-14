. Анастасия Волочкова показала свою красную попу всей стране
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Анастасия Волочкова показала свою красную попу всей стране

Анастасия Волочкова показала свою красную попу всей стране
Балерина Анастасия Волочкова поделилась пикантным фото. Звезда балета лишила поклонников дара речи. Она показала свое «самое красивое место». Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитой. Она продолжает выступать на сцене, но все чаще оказывает в центре внимания из-за скандальных ситуаций. Недавно она объявила о скорой свадьбе, а вот на Мальдивы артистка улетела без жениха. Теперь артистка готовится отметить свое 47-летие. Она публикует фото в купальнике. Порой слишком смелые фото Анастасии поражают ее подписчиков. На этот раз она решила выйти на пляж топлес. Балерина повернулась к камере голой спиной. Она решила блеснуть своими прелестями в стрингах. Волочкова даже интимные части тела. Она не стала скрывать, что намеренно показала свой тыл.
«Все, что говорят за моей спиной, слышит только моя красивая попа». (Фаина Раневская). Завидуйте молча», – написала звезда. Поклонники признались, что лишились дара речи. «Шикарная фигура!», «Или ракурс не тот или плоско», «Развернитесь к народу лицом», «Ну, успокойся уже.Сама дразнит, а потом реагирует», «Зажеванные трусики», — стали писать в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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